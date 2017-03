'Impostômetro' revela alta de 16,8% na região esse ano

REGIAO

- 11:00

Em 2016, contribuintes da região pagaram R$ 5,3 milhões/dia, em média. Esse ano, são R$ 6,2 milhões



Xandu Alves

São José dos Campos



Os contribuintes da Região Metropolitana do Vale do Paraíba pagaram R$ 6,2 milhões por dia em tributos desde o início deste ano. O montante representa 16,81% de aumento comparado ao valor pago no ano passado, média de R$ 5,3 milhões por dia.



De janeiro deste ano até 20 de março, os contribuintes das 39 cidades do Vale arcaram com R$ 495,3 milhões em impostos federais, estaduais e municipais. São R$ 60,2 milhões a mais do que pagaram no mesmo período do ano passado, aumento de 13,86% na arrecadação de tributos.



O levantamento é do Impostômetro, ferramenta online da Associação Comercial de São Paulo que apura a arrecadação de impostos desde o início do ano. O valor representa o total de tributos, incluindo taxas, contribuições e impostos, pagos pela população. No país, o valor alcançou R$ 502,3 bilhões ontem.



Cidades. Quase metade do total arrecadado na região foi pago em duas cidades: São José e Taubaté. Juntas, elas foram responsáveis por 48,33% dos impostos, um montante de R$ 239,3 milhões até 20 de março --R$ 170,5 milhões em São José e R$ 68,8 milhões em Taubaté. O 'top 5' da região é completado por São Sebastião (R$ 53 milhões), Jacareí (R$ 42,4 milhões) e Caraguatatuba (R$ 31,7 milhões).



Quem menos arrecadou impostos na região, neste ano, foi a cidade de Arapeí, o menor município da RMVale, com 2.516 habitantes. Os contribuintes arrecadaram R$ 62,5 mil, 0,01% do total da RMVale.



Para Alencar Burti, presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo e da Associação Comercial de São Paulo, o contribuinte paga imposto demais e não recebe em troca serviços públicos de qualidade. "O governo leva muito e gera pouco retorno para a população".