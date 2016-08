Ibope: Carlinhos, com 26%, e Shakespeare, 20%, na frente

REGIAO

- 07:02

São José dos Campos



A primeira pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura de São José dos Campos, divulgada ontem, mostra os candidatos Carlinhos Almeida (PT) e Shakespeare Carvalho (PRB) empatados tecnicamente na liderança. Carlinhos tem 26% das intenções de voto. Shakespeare aparece com 20%.



A margem de erro é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos --ou seja, o candidato do PT tem entre 22% e 30%. O postulante do PRB ocupa a faixa entre 24 % e 16%.



Na sequência, na pesquisa estimulada, aparecem: Felício Ramuth (PSDB), 16%; Claude Moura (PV), 4%; Toninho Ferreira (PSTU), com 4%, e Luiz Carlos de Oliveira (PEN), 3%.

Brancos e nulos somaram 16%. Já 11% dos entrevistados não sabem ou não responderam em quem vão votar na eleição de outubro.



Na pesquisa espontânea, em que não há a apresentação dos nomes dos candidatos, Carlinhos teve 12%, Shakespeare e Felício 5%, Claude 1%. Toninho e Luiz Carlos somam, juntos, 3%.



Outros 60% disseram que não sabem em quem votar. Os que declararam que pretendem votar em branco ou anular o voto chegam a 15%. A pesquisa, realizada pelo Ibope, foi encomendada pela TV Vanguarda. Foram ouvidos 602 eleitores entre os dias 21 e 24 de agosto. O nível de confiança é de 95%.



A pesquisa foi registrada no TRE (Tribunal Regional Eleitoral) com o número SP-03297/2016.



Rejeição. A pesquisa também apontou o índice de rejeição dos candidatos. Dos entrevistados, 52% disseram que não votariam em Carlinhos. Na sequência aparecem Shakespeare (22%), Toninho (18%), Felício (12%), Claude (10%) e Luiz Carlos (9%).

Dos entrevistados, 18% não quiseram ou não souberam opinar. Já 2% disseram que votariam em qualquer um dos postulantes ao Paço.



O Ibope também questionou os entrevistados a respeito da avaliação da administração do prefeito Carlinhos Almeida. Para 3% dos entrevistados, a administração do pestista é ótima. Para 22% dos eleitores, a gestão foi boa. Para 35% dos ouvidos, o governo tucano é regular.



Para 16%, ruim. Para 22%, péssimo. Já 2% dos entrevistados disseram não saber ou não quiseram responder.