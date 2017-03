GUIANA FRANCESA sEGUNDO O GOVERNO, JANELA DE ENVIO vai ser ENTRE 17h31 e 20h20 Satélite vai ser lançado hoje

REGIAO

- 04:43



SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Depois de dois adiamentos sucessivos, o governo brasileiro prevê realizar hoje o lançamento do SGDC (Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas), que será feito na Guiana Francesa.

Segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, a janela para que o satélite seja enviado ao espaço ficará aberta entre 17h31 e 20h20 de hoje, no horário de Brasília.

Antes previsto para ser lançado na última terça, o satélite não foi ao espaço por causa de uma greve geral na Guiana Francesa, que atrapalhou a movimentação do equipamento.

Construído na França pela Thales Alenia Space, em parceria com o Brasil, o satélite garantirá comunicação segura ao governo --30% da capacidade do satélite será para uso exclusivo das Forças Armadas-- e levará internet em banda larga para todo o país, especialmente nas áreas remotas.

O satélite recebeu investimentos de R$ 2,1 bilhões e cobrirá todo o território nacional, segundo o governo, com uma banda larga de altíssima qualidade, com capacidade 60 vezes maior que a dos satélites atuais.

O equipamento pesa 5,8 toneladas e tem cinco metros de altura. Ele ficará posicionado a uma distância de 36 mil quilômetros da superfície da Terra. A capacidade de operação do satélite é de 18 anos.