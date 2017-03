GUIANA FRANCESA Greve atrapalha o lançamento

REGIAO

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Uma greve geral na Guiana Francesa, com paralisação por movimentos sociais, provocou dois adiamentos seguidos do lançamento do SGDC (Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas).

Antes previsto para ontem, o lançamento foi adiado para hoje e depois para amanhã, em razão da continuidade da paralisação.

Com isso, segundo informou a empresa Arianespace, não foi possível realizar a transferência do veículo de lançamento Ariane 5 para a zona de lançamento.

"Caso a movimentação seja possível amanhã e as condições climáticas sejam favoráveis, o lançamento do Arianespace VA236 que transportará o SGDC fica agora programado para decolar na quinta-feira, 23 de março de 2017, entre 17h31 e 20h20 (horário de Brasília)", informou, em nota, a Visiona, joint-venture entre Embraer e Telebrás.