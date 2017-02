Guarda é levado a júri popular em São José

REGIAO

- 11:19

São José dos Campos



O guarda municipal acusado de balear um morador do antigo Pinheirinho na reintegração de posse em 2012 será levado a júri popular em São José dos Campos.



De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos da cidades, onde atua um dos advogados da acusação, a decisão foi tomada no último dia 13 de dezembro.



O processo corre em sigilo, e ainda não há data prevista para o julgamento. O caso aconteceu em 22 de janeiro de 2012. Na ocasião, por determinação da Justiça, a Polícia Militar removeu do Pinheirinho 1.800 famílias que haviam ocupado a área em 2004 -- o local se tornou o maior acampamento sem-teto do Brasil. A ação gerou repercussão mundial pela violência.



Julgamento. O guarda, que não teve seu nome revelado pelo processo correr em sigilo, é acusado de balear David Washington Furtado, que perdeu 60% dos movimentos na perna. O réu foi indiciado pela Polícia Civil, que investigou o caso, por tentativa de homicídio. Se for condenado pela Justiça, pode pegar até 13 anos.



Em 2014, o caso chegou a julgamento, mas foi adiado pela Justiça. Um exame de balística feito pela polícia na época apontou que o tiro que atingiu Furtado partiu da arma que era usada pelo réu no dia da reintegração de posse.