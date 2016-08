Guarda armada se torna centro de polêmica

REGIAO

- 12:35

Taubaté



O ex-secretário de Segurança de Taubaté, Athaíde do Amaral, disse que sua saída da prefeitura ocorreu por ele não concordar com o projeto para armar a Guarda Municipal, que é defendido pelo novo prefeito, Paulo Miranda (PP).



Para Amaral, a proposta é uma "aberração". "Ele não sabe o absurdo que está fazendo. Não tem condição de armar uma Guarda na qual não foi feito nem exame psicotécnico. Isso é uma aberração", disse o ex-secretário."Nós precisamos de guardas nas escolas, com o apoio da polícia. É temerário colocar guardas armados dentro das escolas, junto com as crianças", concluiu.



Curiosamente, foi Athaíde quem convidou Miranda a ingressar na política, no ano de 2008. "Fui eu que convidei, mas não sabia a besteira que estava fazendo", disse. Athaíde deixou o cargo na quinta-feira. Foi substituído por Eugênio César Martins.



Outro lado. Paulo Miranda negou a versão do 'padrinho político'. Segundo ele, a substituição foi motivada por fatores políticos. "Ele era do meu partido e saiu. Simples assim. Ele era um ótimo profissional, eu não tenho nada contra ele", afirmou.



O novo prefeito disse ainda que não será possível armar a Guarda até o fim de seu mandato, em dezembro. "Não dá tempo".