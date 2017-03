Governo Ortiz vai pagar até R$ 18 milhões para alugar 208 veículos

REGIAO

Pregão, que será definido nessa quarta, foi divido em lotes de caminhões, ônibus, carros, vans e furgões



Taubaté



A administração Ortiz Junior (PSDB) pretende gastar até R$ 18,59 milhões para alugar 208 veículos durante período de 12 meses. O pregão para registro de preços será realizado nessa quarta-feira, às 8h30.



Os veículos foram divididos em quatro lotes. Vence a disputa por cada lote a empresa que oferecer o menor preço pelo conjunto. O lote 1 tem sete caminhões e dois ônibus. O lote 2 é composto por 105 vans, furgões e carros de passeio. O lote 3 tem 26 vans e furgões. O 4 é composto por 70 carros, vans e furgões.



Saúde. Parte dos veículos será usada na área da saúde. É o caso de algumas das vans, por exemplo, com capacidade para 20 pessoas, e que serão usadas para transportar pacientes para tratamento em outras cidades.



Outros oito furgões serão adaptados para serem utilizados como ambulâncias. Alguns veículos também serão usados para o atendimento a pacientes: serão quatro furgões que funcionarão como unidades móveis odon-tológicas e outros quatro serão unidades de atendimento ginecológico.



Segurança. Outra parte dos veículos será usada na área de segurança pública. Ao todo, 56 veículos --sendo 42 carros, 10 pick-ups e quatro furgões-- serão empregados na Atividade Delegada, que é executada pela Polícia Militar por meio de um convênio firmado com a prefeitura. A Guarda Municipal receberá 14 veículos, sendo oito carros e seis pick-ups.



Contrato. A 'terceirização' da frota não é novidade no governo Ortiz Junior. Ao menos desde 2014 a gestão tucana tem adotado essa prática para serviços de manutenção, saúde e segurança. No entanto, esse será o contrato de maior valor realizado por Ortiz com esse fim.



Adaptação. A adaptação interna e também externa dos veículos será de responsabilidade das empresas. Parte dos caminhões, por exemplo, terá cestos para trabalhos aéreos.



As unidades de saúde terão equipamentos como cilindro de oxigênio, mesa ginecológica e aparelho de raio-x. As viaturas da PM e da GCM terão itens como sirene, rádio de comunicação e megafone.



A manutenção dos veículos também será de responsabilidade da empresa. A prefeitura ficará responsável por multas, pedágios, combustível, estacionamento e lavagem.



Prática começou a ser adotada pelo tucano em 2014



O aluguel de veículos foi uma das medidas adotadas por Ortiz desde o início de seu governo, quando ele chegou a promover uma visita pública ao pátio da Secretaria de Obras para mostrar a frota sucateada da prefeitura. Na época, a informação era de que 70% dos quase 900 veículos estavam sem qualquer condição de uso.



Outra medida adotada pela administração tucana foi promover leilões para vender parte dos veículos como sucata. Foram realizados dois leilões, em 2015 e 2016.



Já os aluguéis começaram antes. O primeiro foi no início de 2014, quando a prefeitura pagaria até R$ 15 milhões para locar 17 diferentes máquinas pesadas, como caminhões basculantes, caminhões pipa, escavadeira, pá-niveladora, rolo compactador e trator.



No ano passado, às vésperas do período eleitoral, Ortiz firmou contrato por quase R$ 3 milhões para alugar 38 vans e duas pick-ups para serviços de saúde e 42 viaturas para a Atividade Delegada, por 7 meses.



Silêncio. Questionada, a prefeitura não informou quantos veículos integram hoje a frota do município, quantos estão em condição de uso e por que optou pelo aluguel. Disse apenas que, como se trata de uma ata de preços, irá locar os veículos apenas se for preciso.