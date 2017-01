Governo de São José não garante retorno dos estagiários

REGIAO

A contratação de estagiários deixou de ser assunto prioritário na gestão Fel icio Ramuth (PSDB). Em meio à crise financeira, o tucano vai dar prioridade aos compromissos com os servidores municipais.

No ano passado, após ser derrotado na eleição, o prefeito Carlinhos Almeida (PT) rescindiu o contrato de parte dos 1.800 estagiários. "O prefeito anterior teve que retirar esses estagiários e, de uma forma outra, cancelar os contratos. Isso realmente toca no coração, porque são esses estagiários que vão administrar a cidade no futuro. Infelizmente, o tripé do prefeito hoje é servidor público, saúde e educação", afirmou o secretário de Finanças da cidade, José de Mello Corrêa.

Retorno. Segundo ele, servidores que foram cedidos a órgãos estaduais ou federais irão voltar a seus postos, reforçando o atendimento. "Um servidor bem remunerado presta um serviço melhor à população. No momento, não temos condições de verificar a possibilidade da volta dos estagiários. Trouxemos os servidores que estavam emprestados às autarquias, órgãos federais e estaduais. Eles estão retornando à casa e vão ser analisados", declarou.