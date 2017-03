Governo corta 440 beneficiados do Bolsa Família na RMVale

REGIAO

- 10:00

Número é referente apenas a março e representa o maior corte em um mês desde que Temer assumiu



Xandu Alves

São José dos Campos



O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário cortou 440 famílias da RMVale que recebiam o benefício do Bolsa Família. Em março, o total de famílias atendidas pelo programa, na região, caiu para 83.311 --eram 83.751 em fevereiro. A redução é considerada normal pelo governo federal.



Trata-se da maior queda no número de beneficiados desde que a presidente Dilma Rousseff (PT) foi afastada em definitivo do governo, no final de agosto do ano passado. Em setembro, a região contava com 84,6 mil famílias beneficiadas, 1.289 famílias a mais do que as atendidas em março, queda de 1,52%.



As famílias beneficiadas em março na região receberão R$ 13,7 milhões, um benefício médio de R$ 164,83.



Outro lado. Em nota, o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário informou que o programa Bolsa Família "melhorou os mecanismos de controle" e "aumentou a fiscalização", o que justifica as mudanças na quantidade de famílias beneficiadas.



Para o governo, o maior controle garante que "os benefícios cheguem a quem realmente precisa". Em outubro do ano passado, o Ministério fez o que chamou de "o maior pente-fino da história do programa".



Na RMVale, foram encontrados 7.831 benefícios do Bolsa Família com irregularidades, sendo que 4.369 foram cancelados e 3.462, bloqueados. Para o governo, essa avaliação criteriosa do programa "aumentou as bases de dados para batimento de informações e a frequência dessas checagens". E completou: "O procedimento desligou 1,1 milhão de famílias em todo o país".



Para fazer o pente-fino, o governo cruzou informações do Cadastro Único, mantido pelas prefeituras, com os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), da Rais (Relação Anual de Informações Sociais) e do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).