Governo comprará 75 coletes balísticos

REGIAO

- 04:40

Felicio Ramuth abriu licitação para comprar coletes à prova de balas; edital tem um valor global de R$ 71,7 milhões



SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

O governo Felicio Ramuth (PSDB) abriu licitação para com prar 75 coletes à prova de balas. O edital para a compra tem valor referencial de R$ 71.729,99.

Os lances das empresas interessadas serão apresentados no próximo dia 20 de abril, no Paço Municipal.

No início do ano, o governo diagnosticou problemas estruturais na corporação. Os veículos, por exemplo, estão em uso desde 2011.

Prédio.

Além disso, a administração estuda mudar a sede da guarda municipal.

O governo criou uma comissão para verificar prédios municipais que estejam ociosos ou subutilizados para abrigar a nova sede da corporação.

Atualmente, a sede administrativa da Guarda Municipal fica na rua Felício Savastano, na Vila Industrial, zona leste de São José. O prédio tem instalações interditadas pela Defesa Civil, por comprometimento da estrutura física.

O novo prédio terá espaço para comando, subcomando, administração de pessoal, administração de materiais e armamento, vestiários, sala de instrução, área de treinamento e estacionamento.