Gestão Alckmin tem 44% de aprovação em Taubaté

REGIAO

- 04:26

Levantamento aponta que esse é o percentual do eleitorado que considera o governo 'ótimo' ou 'bom'



TAUBATÉ

O governador Geraldo Alckmin (PSDB) é aprovado por 44% do eleitorado de Taubaté. O percentual reúne os entrevistados que consideram o governo como sendo "ótimo" ou "bom". O levantamento foi feito pela Agência Mind no mesmo período. Em Taubaté, foram 35% dos eleitores avaliaram a gestão do tucano no Estado como "regular".

O índice de "ruim" ou "péssimo" foi de 16% entre os eleitores taubateanos. Na cidade, Alckmin é melhor avaliado entre as mulheres (44%), com idade que varia entre os 25 e 34 anos e 45 a 59 anos (48%) e ensino fundamental (50%). O tucano é cotado para disputar a sucessão presidencial, na eleição de 2018. Um bom desempenho do PSDB na eleição municipal é importante para as pretensões do governador. PÁG.3