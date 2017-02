Gasolina na RMVale está abaixo da média do Brasil

REGIAO

As três maiores cida des da RMVale têm preço médio da gasolina abaixo da média nacional, segundo pesquisa feita entre os dias 22 e 28 de janeiro pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) e divulgada ontem.



Segundo a entidade, o preço da gasolina no Brasil hoje está em R$ 3,765. O valor mais barato registrado foi de R$ 3,149 e o máximo chegou aos R$ 4,949, próximo da marca dos R$ 5.



Em São José dos Campos, o preço médio da gasolina é de R$ 3,465. O preço mais barato registrado pela pesquisa é de R$ 3,339. A gasolina mais cara em São José chega a R$ 3,699, ainda assim menor do que a média nacional.



Em um ano, o preço médio do combustível na cidade mudou pouco, aumentando cerca de dois centavos (em janeiro de 2016, era de R$ 3,442).



Já o etanol tem preço médio registrado em R$ 2,699. O menor custo encontrado foi de R$ 2,529. O mais caro da cidade ficou em R$ 2.999.



Em Taubaté, segunda maior cidade da região, o preço médio do combustível está em R$ 3,533. A gasolina mais barata fica em R$ 3,380 e, a mais cara, em 3,859. Em um ano, o preço do combustível no município teve uma variação bem maior, chegando a R$ 0,11 centavos mais cara no período (antes, o valor estava em R$ 3,428.



Na cidade, o etanol tem preço médio atual de R$ 2,759.O valor mais barato foi o de R$ 2,580. Já o etanol mais caro em Taubaté chegou aos R$ 2,969, de acordo com a pesquisa.



Jacareí, terceira maior cidade da região, também tem um preço da gasolina abaixo da média nacional. De acordo com a pesquisa, atualmente é de 3,543. A gasolina mais barata na cidade fica em R$ 3,399, enquanto a mais cara está em R$ 3,920. Lá, o etanol tem preço médio de 2,752.



O preço mais em conta encontrado ficou em R$ 2,589. O etanol mais caro da cidade chega próximo aos R$ 3: R$ 2,999.



Vantajoso. Em todas as cidades, a gasolina ainda está compensando mais do que o Etanol, que vive período de entressafra e ainda está com o preço acima do normal.





Litoral tem o combustível mais caro



As duas cidades do Litoral Norte pesquisadas pela ANP, Caraguatatuba e Ubatuba, apresentam um preço médio de gasolina acima da média nacional, que hoje é de R$ 3,765.



Em Caraguá, maior cidade local, o preço médio do combustível está em R$ 3,861.

A gasolina mais barata encontrada estava em R$ 3,499. A mais cara estava em R$ 3,999.



Em Ubatuba, o valor é um pouco menor, mas ainda assim acima da média do país: R$ 3,800. A gasolina mais barata na cidade foi registrada em R$ 3,679. Já o valor mais alto encontrado foi de R$ 3,899.



A ANP não divulgou o valor médio do combustível nos postos de São Sebastião e Ilhabela, as outras duas cidades do Litoral Norte.



Etanol. Em Caraguá, o preço do Etanol divulgado pela ANP ontem teve preço mínimo de R$ 2,599 e máximo de R$ 3,099, com uma média de R$ 2,976.



Em Ubatuba, o etanol mais barato custa R$ 2,799, enquanto o mais caro está em R$ 3,099, média de R$ 2,984.



Em todas elas, a gasolina ainda está com preço mais vantajoso, pois consome menos.