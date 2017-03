Fundhas quer zerar fila de espera até fim do mês

REGIAO

Governo Felicio Ramuth assumiu com 450 crianças na fila, e já conseguiu fazer a matrícula de 315 delas



João Paulo Sardinha

São José dos Campos



À frente da Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Sou za), o presidente Alessandro Peterson prometeu zerar a fila de espera por vaga na instituição até o fim do mês. O governo Felicio Ramuth (PSDB) assumiu a Fundhas com 450 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social na fila.



A gestão anunciou ontem ter reduzido em 70% da lista, ao matricular 126 de adolescentes na divisão de empregabilidade e 189 alunos na divisão regional.



"Em um trabalho concentrado conseguimos admitir 70% da demanda reprimida, cerca de 315 alunos entre crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social", afirmou Peterson. "Foram admitidos 126 de adolescentes para a divisão de empregabilidade e 189 para a divisão Regional. Até o fim do mês de março a meta é zerar a lista de espera", completou o dirigente.



As atividades para cerca de 2.500 crianças matriculadas começam em 3 de abril.



Números. Presidente da Fundhas até o fim do governo Carlinhos Almeida (PT), Vanda Siqueira confirma que deixou uma fila com 450 crianças e adolescentes.



Mas ressalta que, nos quatro anos da gestão petista, a lista de espera foi reduzida drasticamente. "Quando cheguei, no fim de 2013, havia uma fila de 1.800 crianças. Criamos um programa chamado Fundhas Recruta e, em todo início de semestre, a gente puxava dessa fila e inseria nas diversas unidades. Entraram, por semestre, em torno de 400 alunos", afirmou.



"A fila da Fundhas nunca zera, porque não existe período certo para as mães realizarem a inscrição. A lista é contínua, mas fazia muito tempo que não havia grandes inserções", completou a ex-presidente da instituição.



Para estudar em uma das 19 unidades da Fundhas, a família da criança precisa ter renda per capta de até um salário mínimo e residir no município no mínimo há 2 anos.



Dificuldade. O atual presidente da instituição afirma que tem encontrado dificuldade para fazer o contingenciamento de 15% proposto pelo prefeito Felicio Ramuth.



"A Fundhas tem diferenças em relação a outras secretarias. Boa parte das nossas despesas é com folha salarial. Hoje, temos 648 funcionários. Maior parte do que é repassado pela prefeitura é destinado a pessoal. Você não tem muito o que cortar. Mas estamos buscando contingenciamento em outras áreas", declarou.