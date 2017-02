Ford coloca 600 em férias coletivas em Taubaté

REGIAO

- 03:36



TAUBATÉ

Um grupo de cerca de 600 metalúrgicos da fábrica do motor Sigma da Ford, em Taubaté, entram em férias coletivas entre os dias 1º e 10 de março, segundo o Sindicato dos Metalúrgicos. Além disso, os cerca de 1.500 trabalhadores da Ford em Taubaté continuarão no PPE (Programa de Proteção ao Emprego) até 30 de junho deste ano. A jornada de trabalho prossegue com redução de 20% e os salários, com corte de 10%. Já esperando as medidas, o Sindicato as considerou "de menor impacto para os trabalhadores, até a retomada do nível de produção da empresa". PÁG.3