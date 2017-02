Força-tarefa faz mapeamento dos pontos de trabalho infantil

REGIAO

Com apoio de outros órgãos, como o Conselho Tutelar, prefeitura dá início a uma ofensiva contra o problema em Taubaté



TAUBATÉ

A prefeitura vai dar início a uma ação contra o trabalho infantil em Taubaté e criará um mapeamento dos pontos com maior incidência de situações risco. Também será realizado um diagnóstico social sobre a questão no município. De acordo com o governo, a principal meta é reduzir a incidência de trabalho precoce nas áreas públicas, e 'assegurar a garantia dos direitos sociais das crianças e dos adolescentes, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.' Amanhã, será feita uma ação uma ação chamada 'Trabalho Infantil, Só pode ser Brincadeira', uma parceria entre Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, Secretaria de Segurança, Conselho Tutelar e Fiscalização de Posturas. O foco vai ser a conscientização.