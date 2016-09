'FOGO AMIGO' Tucano diz desconhecer pressão do PSDB

REGIAO

Apesar da pressão interna que recebeu do PSDB e de aliados para desistir da candidatura, Ortiz disse ter recebido apenas mensagens de apoio do grupo.

"Na semana da decisão de 1º de agosto, os 13 vereadores vieram aqui e conversaram comigo. Eu expus meu desejo de seguir, de continuar e lutar. Todos apoiaram em unanimidade", disse, em referência à decisão no TSE.

"Não me chegou, pessoalmente, nenhuma manifestação desses vereadores, ou de algum vereador em particular, acerca da mudança do combinado", concluiu.

O prefeito afastado afirmou ainda que recebeu ligações de apoio de líderes tucanos, como Geraldo Alckmin e o chefe da Casa Civil, Samuel Moreira, e que o governador irá gravar novos depoimentos para sua campanha na TV.

Ortiz disse ainda respeitar a posição dos vereadores do PSDB, que pediram liberação ao partido para fazerem campanhas sem apoiar o tucano.

"Eles são livres para fazer isso. Eu não posso obrigar ninguém a ter lealdade de consciência comigo. Se essa é uma decisão deles eu respeito".