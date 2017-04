Fluxo 'dribla' operação e migra para o Urbanova

REGIAO

- 08:55

Balanço do poder público aponta que foram realizadas 15 autuações na Anchieta, no final de semana

Danilo Alvim

São José dos Campos



Enquanto uma força-tarefa agia na região central de São José dos Campos nesse fim de semana, o 'fluxo do funk' migrou para a zona oeste e tumultuou a região do Urbanova.

Moradores denunciaram que o 'pancadão' ocorreu próximo ao condomínio de luxo Alphaville. No dia seguinte, eles disseram que foram encontrados garrafas de bebidas alcoólicas, camisinhas e pinos de cocaína espalhados pelo local.

Em contrapartida, na avenida Anchieta, no cartão postal de São José, a fiscalização marcou território, após duas semanas seguidas com fluxo intenso. Moradores relataram que, enfim, conseguiram dormir tranquilos.

De acordo com um balanço divulgado pela prefeitura, a ação, que contou com a participação da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, agentes de trânsito e fiscais de posturas, resultou na autuação de 15 motoristas na avenida Anchieta, sendo sete na noite desta sexta-feira e outras oito feitas entre a noite de sábado, e no início da madrugada deste domingo.

Além disso, o balanço apontou que 520 pessoas foram abordadas nas blitze, 17 estabelecimentos vistoriados, 105 carros e 31 motos revistados, com apreensão de um carro e uma moto, além da fiscalização da falta de alvará em uma casa de festas no centro.

A Prefeitura de São José dos Campos informou, em nota, que "no fim de semana praticamente todas as regiões da cidade receberam ações de órgãos da prefeitura, de acordo com a complexidade da demanda". A estratégia, segundo a prefeitura, continuará sendo adotada levando em conta um planejamento preliminar.

Já a Policia Militar comunicou que "não existe o desvio dos fluxos para outras regiões, esses locais são utilizados como espaço de lazer e ponto de encontro de grupos de jovens de diversas regiões, porém de maneira não ordenada".