Flavinho: 'guerra' ante casamento gay

São José dos Campos



O deputado federal Flavinho (PSB) abriu nesta semana uma guerra contra o projeto de lei para reconhecer a união estável entre pessoas do mesmo sexo e possibilitar a conversão dessa união em casamento.



O texto foi aprovado na última terça-feira pelos senadores que compõem a Comissão de Constituição e Justiça. "Se vier para a Câmara trabalharei contra este projeto que visa destruir a família tradicional formada por homem e mulher", afirmou pelo Twitter.



"Vamos guardar bem o nome destes senadores que votaram contra a família tradicional!", escreveu em outro post.



Se for aprovada em segunda votação no Senado, a proposta segue para apreciação da Câmara dos Deputados. O texto que provocou a revolta do deputado foi apresentado pela senadora Marta Suplicy (PMDB). Flavinho, ligado à Igreja Católica, comanda o PSB no Vale do Paraíba.



Texto. Atualmente, o Código Civil reconhece como entidade familiar "a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família".



Com o projeto, a lei será alterada para estabelecer como família "a união estável entre duas pessoas", mantendo o restante do texto do artigo. O texto diz que união estável "poderá converter-se em casamento".