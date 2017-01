Fila de espera por uma vaga na Fundhas é de 700 crianças

REGIAO

Número corresponde à demanda não atendida nas 19 unidades de S. José; reduzir espera é um desafio para a nova gestão

A fila de espera para se conseguir uma vaga na Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza), em São José dos Campos, é superior a 700 crianças e adolescentes.

O dado corresponde às 19 unidades da Fundação, espalhadas pelas cinco regiões da cidade. Inclui também o Cephas (Centro de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza), um braço da Fundhas.

Reduzir a espera por vaga na unidade é um dos desafios do novo diretor-presidente da instituição, Alessandro Peterson.

Além de reforçar o ensino profissionalizante, ele iniciou os estudos para reduzir a fila da matrícula.

Atualmente, a Fundhas tem quase 2.800 crianças e adolescentes matriculados.

"Há em torno de 700 na lista de espera. Nós estamos tentando analisar e ver quais são as regiões com as maiores demandas", afirmou Peterson em entrevista concedida à 'Rádio Logos FM'.

"Precisamos rever, passar a Fundhas a limpo, repensar o motivo que foi instituída e onde ela está hoje", completou.

A instituição recebe alunos com idade entre 6 e 18 anos, que realizam o contraturno escolar, frequentando os cursos da entidade no período inverso às aulas da rede municipal ou estadual de ensino.



Inscrição.

Uma das ações mais urgentes é realizar, ainda neste mês, a entrevista de triagem com as famílias que fizeram a inscrição. Essa tarefa consta nas ações previstas no relatório de transição do governo Carlinhos Almeida (PT).

É essa avaliação que define a pontuação de cada família. Há, porém, casos mais complexos de crianças encaminhadas pela Vara da Infância ou pelo Conselho Tutelar.



Redução.

O governo Carlinhos Almeida disse que já reduziu em 78% a fila de espera por vaga na Fundhas entre os anos de 2013 e 2016.

Nesse período, segundo a gestão anterior, houve a inserção de 2.051 alunos nas 19 unidades espalhadas por São José dos Campos, "através do programa 'Recruta Fundhas'".