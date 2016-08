Felício vai reavaliar o Samu, e Claude o Hospital da Mulher

REGIAO

Candidatos à Prefeitura de São José dos Campos, Felício Ramuth (PSDB) e C laude Moura (PV) subiram o tom contra a gestão do prefeito Carlinhos Almeida (PT) em áreas como saúde, mobilidade urbana, incentivos fiscais e infraestrutura.



As críticas marcaram a primeira edição do 'Encontro com os Candidatos a Prefeito', realizada na noite de ontem pelo Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), em parceria com o jornal O VALE.



Os postulantes de oposição ao Paço prometeram reestudar ações iniciadas pelo atual governo, como o Hospital da Mulher e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).



"No nosso governo, tínhamos o Resgate Saúde, que funcionava com muita qualidade, em parceria com o Corpo de Bombeiros. O custo para a cidade não era tão alto. Vamos estudar esse tipo de atendimento [Samu]", disse Felício, que não descartou voltar com o Resgate.



Claude criticou o Hospital da Mulher, que, segundo ela, é ineficiente.



"Isso não é hospital, mas sim um puxadinho. Transferiram para lá equipamentos usados. Existe projeto para ampliar. São José não suporta mais um hospital próprio", afirmou a candidata.



Investimentos. Os dois candidatos também abordaram questões relacionadas à atração de investimentos para São José.



Felício defendeu alterações na Lei de Zoneamento e prometeu, caso seja eleito, facilitar a abertura de empresas na cidade, tornando esse processo burocrático o "mais rápido do Brasil".



O tucano aproveitou o tempo para criticar a atuação do Sindicato dos Metalúrgicos. "Está na hora de o prefeito enfrentar esse problema. A política do sindicato é muito danosa. Eles fazem política partidária. Vou encarar esse desafio", declarou o tucano.

Claude prometeu criar um novo distrito industrial, além de encomendar ao Ipplan (Instituto de Pesquisa, Administração e Planejamento) um diagnóstico sobre o parque industrial de São José.



Diagnóstico. Esse estudo liderado pelo Ipplan, segundo ela, serviria de base para as melhorias no setor.



"Para problemas complexos você precisa de um bom diagnóstico. Se você não conhece o problema, acaba atirando para todos os lados, desperdiça dinheiro público e não atinge resultados", declarou.



A candidata defendeu o fortalecimento das empresas já existentes, como General Motors, Embraer e Petrobras.



As perguntas aos dois candidatos foram formuladas pelo empresário Ney Pasqualini, pelo presidente da ACI (Associação Comercial e Industrial) de São José, Felipe Cury, e pelo chefe de reportagem de O VALE, Claudio César de Souza.







Shakespeare e Luiz Carlos na sequência



Na próxima segunda-feira, os convidados para a sabatina serão Shakespeare Carvalho (PRB) e Luiz Carlos Oliveira (PEN). Na segunda-feira seguinte, dia 12, será Carlinhos Almeida (PT).



O diretor responsável pelo jornal O VALE, Fernando Salerno, disse que a parceria com o Ciesp contribui para a conscientização do eleitor de São José dos Campos.



"Mesmo em meio às crises política, econômica e institucional que assolam nosso país nos últimos anos, não devemos temer nosso futuro. Devemos, isto sim, moldar o nosso futuro", disse.



"Neste sentido, esta parceria entre o jornal O VALE e o Ciesp é fundamental e colabora com este processo de garantirmos um futuro melhor ao ajudar a conscientizar os eleitores, já que o voto é um importante instrumento para mudanças e melhorias", completou.



De acordo com ele, "a democracia não acontece sem a liberdade de imprensa e sem um debate amplo de ideias como faremos durante as sabatinas com os candidatos a prefeito de São José", concluiu.