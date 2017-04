Felicio reforça 'tour' a redutos de vereadores da base aliada

REGIAO

- 07:39

'Afago' a parlamentares que apoiam o governo na Câmara de São José visa contornar falta de cota para obras em redutos

João Paulo Sardinha

São José dos Campos

É praxe que vereadores da base aliada participem de even tos oficiais agendados pelo governo. O prefeito Felicio Ramuth (PSDB), no entanto, inverteu essa lógica. O tucano começou a visitar os redutos eleitorais de parlamentares governistas, como forma de "afagar" quem o apoia na Câmara de São José dos Campos.

A estratégia, intensificada neste mês, visa contornar a falta de recursos para levar obras às bases dos vereadores, prática adotada nas gestões dos ex-prefeitos tucanos Emanuel Fernandes e Eduardo Cury. A tática também foi usada no início do governo Carlinhos Almeida (PT).

Desde a última semana, Felicio já esteve nos redutos dos vereadores Marcão da Academia (PTB), Dulce Rita (PSDB), Rogério Cyborg (PV), Maninho Cem por Cento (PTB), José Dimas (PSDB), Sérgio Camargo (PSDB), Lino Bispo (PR) e Robertinho da Padaria (PPS).

Nas visitas pelo bairro, desfila pelas ruas ao lado do parlamentar anfitrião. Conversa com moradores, comerciantes e discute soluções para problemas locais. Dessa forma, garante dividendos políticos aos aliados.

Selfies. Os vereadores aproveitam o "tour" com o prefeito para fazerem fotos e vídeos. As imagens são publicadas nas redes sociais e exibidas nas sessões de Câmara. O presidente da Câmara de São José, Juvenil Silvério (PSDB), considera importante a atitude do prefeito de sair do gabinete e ir às ruas.

"Observamos, nestes 100 dias de governo, a atuação muito forte do prefeito Felicio nas ruas, acompanhando dia a dia cada situação. Os vereadores já mostraram vídeos, fotos e participação do governo nas comunidades. E eu sou testemunha dessa participação", afirmou Juvenil. "Agradeço ao prefeito Felicio Ramuth, que tem andado com os vereadores da base e pela cidade toda, com os secretários. Na sexta-feira, pude andar com o prefeito", afirmou Rogério Cyborg.

Nos 16 anos de governos tucanos, vereadores da base aliada tinham cotas de verbas destinadas a obras nos bairros onde possuem redutos. Na gestão Carlinhos Almeida (PT), essas cotas deixaram de existir por conta da crise que afetou os cofres. Antes fixada em R$ 800 mil, acabou sendo reduzida para R$ 500 mil no primeiro ano do governo do PT. Em 2014, ela foi cortada.