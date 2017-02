Felicio quer OS para gerir Parque Tecnológico

REGIAO

São José dos Campos



O governo Felicio Ramuth (PSDB) lançou no último sábado edital de qualificação para a escolha da OS (Organização Social) que vai assumir o contrato de gestão do Parque Tecnológico de São José dos Campos. O prazo para protocolo de pedido vai até 24 de março.



A escolhida nesse processo terá três missões na execução do contrato. A primeira é promover a atração de universidades para o Parque Tecnológico.



Estimular e facilitar o intercâmbio de conhecimento e tecnologia entre universidades, empresas e instituições de pesquisa também está entre as atribuições. Outra meta, segundo a prefeitura, "será promover o adensamento inovador da cadeia produtiva nas áreas de atuação do Parque".



A ideia com isso é fortalecer "empresas tecnológicas de pequeno porte nos aspectos ligados à gestão empresarial, oferta de mão de obra qualificada, modernização de infraestrutura laboratorial e acesso a fundos de fomento e fontes de financiamento", afirmou a Prefeitura de São José.



Estrutura. Desde janeiro, a recém-criada Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico funciona no Parque Tecnológico.



A mudança de local visa dar maior agilidade à secretaria. Espera-se com isso que as ações da pasta tenham mais proximidade à comunidade tecnológica e científica ali instalada. Outro objetivo é facilitar as relações com novos empreendedores que tenham interesse em se instalar na cidade pelos próximos quatro anos do governo tucano.