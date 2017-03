Felicio quer 'ocupar' os imóveis vazios no centro

REGIAO

- 09:15

Tucano estuda pacote de incentivos fiscais para comerciantes que se instalarem em imóveis para alugar



João Paulo Sardinha

São José dos Campos



O governo Felicio Ramuth (PSDB) prepara um pacote de incentivos fiscais a comerciantes que ajudarem a ocupar áreas degradadas do centro histórico de São José dos Campos.



Uma proposta estudada pela equipe tucana é oferecer desconto em impostos como IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis) para quem se instalar em prédios vazios.



O projeto de lei, a ser elaborado pelo governo, será enviado à Câmara Municipal até o fim do ano. O pacote de incentivo é uma resposta de Felicio aos críticos que levantaram a hipótese de interrupção do Novo Centro, projeto iniciado há um ano pelo ex-prefeito Carlinhos Almeida (PT).



A Prefeitura de São José dos Campos apontou falhas nas obras realizadas pela gestão passada. A atual administração, conforme revelou O VALE, estuda dar novo rumo à proposta de revitalização de áreas degradadas da região central da cidade.



"Tenho conversado com as pessoas sobre a revitalização do Centro. Ao lado do Cine Teatro Benedito Alves, a gente viu muitos imóveis para alugar. A nossa ideia é fazer uma lei de incentivo para que a gente possa utilizar esses imóveis ociosos e estimular o comércio noturno", afirmou o prefeito de São José.



Segundo o líder do PT na Câmara, Wagner Balieiro, as medidas para o Novo Centro devem ser continuadas pela gestão tucana, mas sem alterar intervenções já realizadas.



"Essas ações podem e devem ser continuadas. Mas mexer no que está pronto, e já foi discutido com a população, sabendo que há muita coisa a ser feita, é algo desnecessário. Não se pode perder tempo querendo mudar o que o governo anterior fez", disse.



Comércio. O presidente da ACI (Associação Comercial e Industrial), Felipe Cury, acha positiva uma lei de incentivo.



"Até o fim do ano passado, nunca tinha visto tanta placa de aluga-se. Esses imóveis ficam fechados. É uma propaganda negativa e desestimula quem faz negócio. Essa lei pode ser uma onda boa para movimentar o centro", disse.



Alvo. O Cine Teatro Benedito Alves entrou no pacote de revisão. O local está fechado para eventos. O espaço havia sido aberto em junho de 2016. Segundo a prefeitura, "uma vistoria técnica constatou falhas na execução da obra".