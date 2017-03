Felicio quer nova sede para Guarda Municipal

REGIAO





São José dos Campos



As mudanças anunciadas pelo prefeito de São José dos Campos, Felicio Ramu th (PSDB), não ficam restritas a obras na cidade. Depois de transferir a sede da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento do Paço para o Parque Tecnológico, o foco passa a ser a Guarda Municipal.



Portaria publicada pela administração, na última sexta-feira, define uma comissão para verificar prédios municipais que estejam ociosos ou subutilizados para abrigar a nova sede da corporação. O grupo de trabalho tem até 60 dias para apresentar o resultado da análise.



Atualmente, a sede administrativa da Guarda Municipal fica na rua Felício Savastano, na Vila Industrial, zona leste de São José. O prédio tem instalações interditadas pela Defesa Civil, por comprometimento da estrutura física.



A determinação é que o novo prédio atenda às necessidades da Guarda, com espaço para comando, subcomando, administração de pessoal, administração de materiais e armamento, vestiários, sala de instrução, área de treinamento e estacionamento de viaturas.



Estrutura. Além da sede administrativa, na Vila Industrial, a Guarda ainda tem sete inspetorias em todas as regiões da cidade. Há também uma subinspetoria no Paço, além de duas bases na região central.



Questionada pela reportagem sobre a existência de uma previsão de mudança de sede, a Prefeitura de São José dos Campos disse, em nota, que os estudos sobre esse tema "começaram no início desse mês".