Felicio quer criar 'bico oficial' para guardas municipais

- 10:21

Tucano enviará à Câmara texto que cria a 'Atividade Complementar', nos moldes da 'Atividade Delegada' da Polícia Militar

João Paulo Sardinha

São José dos Campos



Guardas municipais de São José dos Campos poderão fazer "bico oficial" nas hor as de folga. O governo Felicio Ramuth (PSDB) vai encaminhar à Câmara projeto de lei que cria a "Atividade Complementar", que permite a associações e comércio contratarem servidores fora do horário de expediente.

A ideia da Prefeitura de São José segue os moldes da "Atividade Delegada", existente na Polícia Militar. No programa estadual, os policiais trabalham para as prefeituras conveniadas durante o contraturno.

O Sindicato dos Servidores Municipais, que representa os guardas, faz ressalvas ao projeto anunciado pelo governo tucano. Felicio afirmou que esse "bico oficial" poderá render até R$ 20 por hora aos trabalhadores inseridos.

"Já falamos, por exemplo, com a associação dos feirantes. Eles têm o desejo de ter um guarda civil lá, voltado a cuidar da feira, evitar comércio clandestino, além do apoio na questão de segurança. Essa associação vai poder contratar as horas desses guardas para que eles possam prestar o serviço para a cidade nessa tarefa específica", explicou.

Outro exemplo dado pelo tucano foi o calçadão da rua Sete de Setembro, no centro da cidade. Lojistas terão a possibilidade de contratar os guardas para combaterem vendedores clandestinos. São José tem 259 guardas municipal atualmente.

Ressalva. Para o Sindicato dos Servidores, a iniciativa do prefeito Felicio Ramuth não é a mais adequada. O ideal serial melhorar o salário dos guardas para que eles não precisassem trabalhar durante a folga.

"O governo não informou o sindicato sobre o projeto. Tentamos contatos não oficiais para conhecer o texto, mas não conseguimos. Ninguém do Executivo chamou para discuti-lo", afirmou o guarda Danilo Marques, diretor do Sindicato.

"A nossa briga é pela melhoria dos salários. Querer criar atividade para trabalhar durante a folga é uma admissão de que o salário está baixo. Porém, se for benéfico, vem auxiliar o guarda que vem perdendo benefícios", completou.

Em São Paulo, o ex-prefeito Fernando Haddad (PT) sancionou em 2014 um projeto parecido. Na capital, porém, os guardas em contraturno atuam na segurança de escolas e na fiscalização de descarte de lixo. Os inscritos ganharam o direito de trabalhar até 8 horas diárias pelo sistema. O valor é R$ 20 a hora.

Atividade Delegada deverá ser retomada

O prefeito de São José, Felicio Ra muth, pretende enviar para a Câmara nesta semana o projeto para retomar o convênio da Atividade Delegada na cidade. O tucano pretende reaver a parceria com a Polícia Militar por meio do programa.

"Esta semana, nós enviaremos para a Câmara o projeto da nova Atividade Delegada. A cidade tem sofrido na questão da segurança e a atividade vai nos permitir contratar horas dos policiais militares para poder ajudar na segurança, naquilo que a prefeitura determinar", afirmou o prefeito.

"Um ponto, por exemplo, está relacionado aos 'fluxos', que têm incomodado tanto os bairros nobres quanto os outros. A PM tem condição de atuar neles. Nem precisa do decibelímetro", completou.

Suspensão. O convênio foi suspenso pelo governo Carlinhos Almeida (PT) em setembro de 2015. A prefeitura passou a oferecer, em 2013, uma gratificação aos policiais que trabalhavam para a administração nos horários de folga. Os 23 PMs inseridos no convênio estavam com as gratificações atrasadas.