Felicio quer apresentar a revisão do projeto do BRT até o fim desse mês

João Paulo Sardinha

São José dos Campos



O redesenho do projeto de implantação do BRT (Transporte Rápido por Ônibus), em São José dos Campos, será finalizado pelo governo Felicio Ramuth (PSDB) até o fim deste mês.

Técnicos da Secretaria de Mobilidade Urbana realizam as últimas modificações no estudo de instalação do novo modal, contratado no governo do ex-prefeito Carlinhos Almeida (PT). A ideia inicial é baixar o valor da obra, estimado em R$ 800 milhões.

Viabilizar a integração do BRT com as linhas de ônibus já existentes na cidade também está entre as prioridades da atual administração. O prefeito Felicio Ramuth ainda pretende apresentar possíveis erros nos estudos realizados pela UFSCar (Universidade Federal de São Carlos) e pela Fusp (Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo).

"Estamos terminando o estudo da situação atual do BRT para apresentar à sociedade aquilo que encontramos dentro do estudo contratado pelo governo anterior. Nos próximos dias, devemos convocar uma coletiva para expor as informações referentes ao BRT", declarou Felicio.

Etapas. Concluída a revisão no projeto, o próximo passo é trabalhar na construção do edital de licitação para o início da obra do BRT. Essa etapa será comandada pela Secretaria de Gestão Habitacional e Obras, responsável por publicar o edital de concorrência para os consórcios interessados no empreendimento.

Como o financiamento será feito pela Caixa Econômica Federal, a instituição precisa aprovar as mudanças no projeto básico da obra. Batizado de Mobi pelo governo Carlinhos Almeida (PT), o sistema está inicialmente dividido em dois lotes, que juntos somam 62 quilômetros.

Pela programação do lote 1, serão implantados os seguintes corredores: Estrada Velha/Bacabal, Andrômeda, Interligação Centro-Sul e Centro 1. O lote 2 prevê corredores nas avenidas dos Astronautas e JK, além de três vias da região central de São José.

Há ainda o projeto para construção de CCO (Centro de Controle Operacional) do BRT no município. Esse centro está previsto para ser construído em um terreno próximo ao Viaduto Kanebo, na região sul de São José.

O prédio deve ter cerca de 600 metros quadrados e vai abrigar operações de gerenciamento e monitoramento do sistema. O centro de controle funcionará com equipamentos e sistemas que vão permitir controlar os horários de deslocamento dos veículos.