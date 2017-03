Felicio prioriza Jardim São José 2 em programas sociais

REGIAO

O prefeito de São José dos Campos, Felicio Ramuth (PSDB), priorizou o Jardim São José 2 na implantação de programas sociais no início de seu mandato. Dois programas criados em 2017 [Minha Praça de Volta e UBS Resolve] têm como público-alvo definido a comunidade do extremo da região leste.



O Jardim São José, inaugurado em dezembro de 2003, dentro do programa de desfavelização do governo tucano de Emanuel Fernandes, reunia inicialmente ex-moradores de três favelas: Caparaó, Nova Detroit e Nova Tatetuba.



"Vamos priorizar as regiões com índices de segurança mais inadequados. Esse vai ser o investimento inicial", disse Felicio no mês passado. "O Minha Praça de Volta funciona dentro da única praça que o Jardim São José tem e se encontrava em estado de semi-abandono", concluiu.



Ações. O "Minha Praça de Volta" visa oferecer nova urbanização, iluminação e colocar a guarda municipal de prontidão nas principais praças. A escolha dos bairros leva em conta a distância e as praças que atendam ao maior número de pessoas.



Já o UBS Resolve, programa para melhorar o atendimento nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), funciona de forma experimental no Galo Branco, zona leste da cidade. O próximo bairro a sediar o projeto será o Jardim São José.