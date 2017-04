Felicio finaliza mudanças na Maria Peregrina até o fim do mês

REGIAO

Modificação no projeto de duplicação da ponte, na região norte, está em fase final

João Paulo Sardinha

São José dos Campos



A modificação no projeto de duplicação da ponte Mar ia Peregrina, na zona norte de São José dos Campos, será concluída pela prefeitura até o fim deste mês.

O prefeito Felicio Ramuth (PSDB) afirmou na última terça-feira que o projeto das fundações da ponte, que precisou ser alterado, entrou em fase final de ajustes. "Acredito que devemos concluir esta modificação ainda em abril para retomada da obra", declarou.

A obra, que afeta diretamente 60 mil pessoas por dia, está parada desde o começo do governo Felicio, quando a administração iniciou um pente-fino no projeto viário, avaliado em R$ 14,9 milhões.

O impasse envolve os pilares de sustentação da ponte. Pelo projeto original, eles seriam colocados no leito do rio Paraíba, em buracos abertos na rocha por explosão. Durante a obra, técnicos identificaram uma tubulação de gás cruzando o rio, o que impediria a técnica. A modificação no projeto, portanto, visa atender a esse problema.

Pilares. Em dezembro do ano passado, o governo do ex-prefeito Carlinhos Almeida (PT) havia iniciado as fundações dos pilares de sustentação da estrutura da ponte, que terá 210 metros de extensão.

A licença ambiental para as fundações das vigas também havia sido emitida no começo de dezembro pela Cetesb (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental).

Além da duplicação, o projeto prevê obras de terraplenagem, sistema de drenagem, sinalização viária, iluminação e novo projeto arquitetônico. A verba para a duplicação da ponte Maria Peregrina, sentido centro-bairro, sairá dos cofres do município.

Obras. Com essa paralisação, a entrega da Maria Peregrina ficará para 2018. A duplicação do sentido centro-bairro, iniciada em julho do ano passado, tinha previsão de término para dezembro deste ano.

A empresa Enpavi conduz os trabalhos na via de ligação entre a região central e os bairros da zona norte. A empresa venceu a licitação aberta pela prefeitura na administração anterior. A empreiteira apresentou uma proposta 22% menor que o valor teto da concorrência, que era de R$ 19,2 milhões.