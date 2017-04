Felicio descarta ampliação do Hospital da Mulher em São José

REGIAO

- 09:06

Prefeitura de São José revoga licitação da segunda fase da obra, vitrine do ex-prefeito Carlinhos Almeida (PT). Decisão, publicada ontem, é o novo capítulo na polêmica novela envolvendo o projeto de R$ 45,6 mi

João Paulo Sardinha

São José dos Campos



A construção da segunda fase do Hospital da Mulher foi oficialmente descartada pelo governo Felicio Ramuth (PSDB). A Prefeitura de São José dos Campos revogou a licitação para a obra, projetada pelo ex-prefeito Carlinhos Almeida (PT).

A decisão, publicada ontem, é mais um capítulo na polêmica novela envolvendo a obra, com custo estimado de R$ 45,6 milhões. Com o cancelamento, a gestão tucana muda o foco no atendimento na área de saúde da mulher. A prefeitura pretende compartilhar recursos com entidades filantrópicas da cidade.

A segunda fase do Hospital da Mulher, na Vila Industrial, região leste da cidade, seria construída na modalidade "Built to Suit". Por este modelo, a empresa vencedora da licitação realiza a construção e arca com os custos da obra. Depois de pronta e entregue, a prefeitura paga um aluguel à empresa por 15 anos.

Histórico. A construção do hospital está envolta em polêmica desde o lançamento do edital de concorrência.

O TCE (Tribunal de Contas do Estado), acionado pelo PSDB, chegou a determinar a paralisação do processo de concorrência no ano passado. O Tribunal acatou o pedido e apontou "vício insanável" por falta de estudos de viabilidade econômico-financeira.

Governo. Em nota, a Secretaria de Saúde disse que "a licitação para a segunda fase do Hospital da Mulher já havia sido suspensa em maio do ano passado pelo TCE. Na ocasião, o governo do PT foi acionado para responder os questionamentos do TCE sobre o processo, mas não respondeu aos apontamentos do Tribunal".

"Não há previsão orçamentária para a construção."

PT atribui cancelamento à rixa política

A vereadora Amélia Naomi (PT), em nota, classificou como "decisão política" a revogação da concorrência. "Repudiamos a decisão política do governo Felicio de cancelar a ampliação do Hospital da Mulher. Isso é um desrespeito às mulheres que, por meio da ampliação dos serviços, teriam mais chance de tratamento e cura, especialmente nos casos de câncer", afirmou.

"Mais uma atitude lamentável do PSDB, que deixa a disputa política acima dos interesses da população. A destruição das políticas públicas tem castigado a população", disse.

Segundo Amélia, o Hospital da Mulher foi uma luta antiga que se tornou realidade no governo Carlinhos. "Os tucanos falavam que o verdadeiro Hospital da Mulher ficava em outro lugar, que ninguém nunca viu, no intuito de fechar o hospital", concluiu.