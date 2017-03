Felicio cogita tarifa dupla no transporte em São José

REGIAO

Sistema hoje aplicado no domingo, com valor menor para quem usa cartão, seria estendido a todos os dias



João Paulo Sardinha

São José dos Campos



O governo Felicio Ramuth (PSDB) estuda implantar uma tarifa maior nos ônibus de São José dos Campos para os passageiros que optarem pelo pagamento em dinheiro na cidade.



A medida, adotada apenas aos domingos, seria estendida para o restante da semana a partir deste primeiro semestre. O tema, analisado por técnicos da Secretaria de Mobilidade Urbana, possibilitaria que o reajuste da passagem fosse menor para quem usa o cartão eletrônico.



As três empresas do transporte coletivo de São José protocolaram em fevereiro pedido de revisão da tarifa do ônibus urbano do município. O aumento pode chegar a 30%, saltando dos atuais R$ 3,80 para R$ 4,97, valor do maior pedido.



O governo tucano ainda avalia as planilhas do sistema para definir o preço da passagem em 2017.



Apoio. A novidade agrada, inclusive, o Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba. O diretor da categoria, José Roberto Gomes, afirma que a tarifa diferenciada vai pesar menos no bolso dos trabalhadores. "Já existe aos domingos, quando o número de passageiros cai bastante. Se isso acontecer no restante da semana, vai ser melhor", declarou o diretor do sindicato.



Por outro lado, com a tarifa diferenciada, haveria risco de queda do percentual de pessoas que ainda fazem o pagamento em dinheiro, tornando inútil a figura do cobrador. "Temos uma briga história relacionada ao cobrador. Em São Paulo, querem acabar com a função. Nós vamos brigar e não deixaremos de maneira nenhuma", completou Gomes.



Questionada por O VALE, na tarde de ontem, a administração não confirmou nem negou essa possibilidade. Disse apenas que "a análise tarifária está em andamento".



Funcionamento. Atualmente, o valor da tarifa em São José dos Campos é de R$ 3,80 para todos os usuários entre segunda-feira e sábado. Aos domingos, há um desconto para quem usa o Bilhete Único. Neste dia, a passagem custa R$ 3,30 para quem utiliza o cartão eletrônico e R$ 3,80 para pagamento em dinheiro. Diariamente, cerca de180 mil pessoas utilizam o transporte coletivo de São José.



O último reajuste tarifário na cidade aconteceu em janeiro do ano passado, quando o ex-prefeito Carlinhos Almeida (PT) autorizou o aumento de R$ 3,40 para R$ 3,80. A subida autorizada pela gestão anterior, na casa de 11%, ficou no mesmo patamar da inflação acumulada.



Três empresas operam o sistema de transporte coletivo em São José dos Campos: Viação Saens Peña, Expresso Maringá e CS Brasil.



Empresas querem a passagem entre R$ 4,73 e R$ 4,97



Se o reajuste de R$ 4,97 for aprovado pela prefeitura, São José passará a ter a segunda tarifa mais cara do Brasil, atrás apenas de Brasília (R$ 5) e à frente de Campinas (R$ 4,50).



Das três concessionárias que operam na cidade, a Saens Peña foi a que pediu o maior aumento: R$ 4,97 (sem isenção de ISS) ou R$ 4,74 (com isenção de ISS). A CS Brasil solicitou reajuste entre R$ 4,81 (com isenção) e R$ 4,85 (sem isenção). A Expresso Maringá quer entre R$ 4,73 (com isenção) e R$ 4,88 (sem isenção).



A Secretaria de Mobilidade Urbana analisa desde o último dia 15 de fevereiro as planilhas apresentadas pelas três empresas do transporte público de São José dos Campos.



Justificativa. No pedido apresentado no mês passado, e protocolado na Câmara de São José, as empresas alegam que o contrato do transporte coletivo, firmado em 2010, não levou em conta a integração tarifária, o que tem acarretado "um desequilíbrio econômico-financeiro na operação" do serviço na cidade.



Recentemente, Felicio Ramuth disse que suspenderia a isenção de ISS. A lei que isenta as concessionárias de pagamento desse imposto era válida apenas até 31 de dezembro.