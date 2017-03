Famílias que perderam tudo na chuva buscam 'recomeço'

REGIAO

Apenas no temporal que caiu segunda-feira, 480 famílias tiveram suas casas invadidas pela água em São José dos Campos



Danilo Alvim

São José dos Campos



A chuva que castigou a região nos últimos dias deixou cicatrizes nos moradores de São José dos Campos. Ao todo, 480 casas ficaram alagadas na cidade.



É o caso da família de Helen Aline Guedes Teixeira, 27 anos. Mãe de quatro filhos, ela perdeu praticamente tudo o que tinha em seu lar no Residencial Cambuí, na zona sudeste. Guarda roupa, móveis, roupas, geladeira e sofá estão entre os bens atingidos pela água.



"Ficou tudo boiando. As roupas das crianças ficaram cheias de lama. A única coisa que consegui salvar foi a televisão, o resto a gente perdeu tudo. Entre a vida e salvar minhas coisas, eu prefiro a vida. A água chegou até o meu peito", disse.



Desempregada desde janeiro e morando de aluguel na casa há três meses, ao lado do marido e dos filhos, Helen disse nunca ter passado por essa situação antes. "Foi muito rápido. Estava assistindo televisão com os meus filhos e quando vi que a água tinha entrado já não dava tempo de mais nada".



Agora, segundo ela, o jeito é recomeçar. Sem condições financeiras para se mudar, ela já planeja voltar para a casa.



Ela recebeu doações de colchão, utensílios de cozinha, panela, compras entre outras coisas. "Eu, no lugar das pessoas, também ajudaria. Não é porque eu perdi tudo que não vou ajudar os outros. A gente fica triste porque trabalha o ano todo pra conseguir as coisas e vem uma chuva dessa e coloca tudo a perder".



Ajuda. A Prefeitura de São José informou, em nota, que está auxiliando as famílias. Até ontem, havia m sido distribuídos 320 colchões, 74 cestas básicas, 270 cobertores, 800 litros de água, 1100 refeições e materiais de limpeza. Quase 90% das famílias atingidas pelas fortes chuvas já voltaram para as suas residências.



Quem quiser ajudar as famílias pode doar itens como móveis, colchões, armários, eletrodomésticos, alimentos não perecíveis, água mineral, roupas, agasalhos, materiais de limpeza e produtos para higiene pessoal. As doações podem ser encaminhadas à sede do Fundo Social, no Parque da Cidade, ou no prédio do Paço Municipal, das 8h às 17h.