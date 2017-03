Famílias podem ter que deixar casas na zona leste de São José

REGIAO

Um grupo de famílias da Vila Tesouro, na zona leste de São José dos Campos, corre o risco de perder as residências na Justiça. Moradores da rua Projetada são alvos de uma ação judicial movida pela MRS, empresa que detém o controle da linha férrea.



O grupo, formado por aproximadamente 30 pessoas, vive na área de segurança da linha. O processo da MRS foi protocolado no ano passado. "Alguns moradores estão lá há muitos anos e, por isso, possuem alguns direitos. A melhor solução, neste caso, é o atendimento habitacional pela União. Ou realocar essas pessoas em outras áreas da União", afirmou o defensor público do Estado Jairo Salvador de Souza.



A defesa das famílias deverá, em breve, passar às mãos da Defensoria Pública da União, já que o problema envolve uma área de domínio do governo federal. Atualmente, a MRS Logística administra uma malha ferroviária de 1.643 quilômetros nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.



Pelos trilhos administrados pela companhia são transportados 20% de tudo o que o Brasil exporta e um terço de toda a carga escoada por trens no Brasil. A MRS foi criada em 1996, quando o governo federal transferiu à iniciativa privada a gestão do sistema ferroviário de todo o país.



Outro lado. Procurada pela reportagem na tarde de ontem, a assessoria de imprensa da operadora logística não retornou os contatos.