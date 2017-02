Extinção de 45 cargos vai gerar economia de R$ 6 milhões por ano

REGIAO

João Paulo Sardinha

São José dos Campos



O projeto de reforma administrativa da Prefeitura de São José dos Campos, protocolado ontem na Câmara, prevê a extinção de 45 cargos comissionados na administração municipal. O governo Felicio Ramuth (PSDB) calcula uma economia de R$ 6 milhões por ano com essa proposta.



Outros 47 cargos terão mudança de nomenclatura e redução salarial.

O desenho do novo quadro admi nistrativo, apresentado aos vereadores pelo secretário de Governança, Anderson Farias Ferreira, estava previsto para ser votado na sessão de ontem.



Mas a vereadora Amelia Naomi (PT), apoiada pela bancada petista, pediu prazo de uma semana para analisar o texto, que tramita em regime de urgência no Legislativo.



A diminuição de cargos é fruto do enxugamento de secretarias, de 23 para 14.

A expectativa da prefeitura é economizar R$ 50 milhões em quatro anos de mandato.



"Neste momento que vive o país, precisamos dar respostas rápidas à população em relação aos serviços. Esse projeto de reforma administrativa contempla isso. Prevê uma economia de recursos e corte de cargos comissionados", afirmou o prefeito.



Visita. Felicio Ramuth participou do início da sessão desta quinta-feira, que abriu os trabalhos da atual legislatura.



O tucano entregou o projeto ao presidente da Casa, Juvenil Silvério (PSDB), e conversou com os vereadores. O vice-prefeito, Ricardo Nakagawa (PMDB), e os secretários da administração também estiveram na sessão.



Anderson Farias se reuniu com os parlamentares a portas fechadas e, depois, acompanhou a sessão, que durou mais de três horas.



Uber. A votação do substitutivo do projeto que dispõe sobre a regulamentação do funcionamento do aplicativo Uber, serviço eletrônico na área do transporte privado urbano, de autoria da vereadora Dulce Rita (PSDB), também foi adiada por uma sessão.



Taxistas de São José pressionam os vereadores pela aprovação do texto.