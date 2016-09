Exportação de carros tem aumento de mais de 20%

REGIAO

- 04:26

Volume de vendas de veículos para o exterior 'explode' na cidade em 2016, segundo o governo federal



TAUBATÉ

A venda de veículos para o exterior foi uma das molas propulsoras do aumento das exportações de São José dos Campos e contribuiu para reduzir o déficit registrado na balança comercial de Taubaté durante o ano. Em Taubaté, a exportação de carros subiu 23,06%, saltando de R$ 711,9 milhões no ano passado, nos oito primeiros meses, para R$ 876,1 milhões neste ano. Trata-se do principal produto vendido pela cidade ao exterior, representando 47,16% do total. No ano passado, a participação era de 37,65%. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Na região, os EUA são os maiores compradores, com 34,6% do total, à frente da China e da Argentina. Já o México está na sexta colocação. PÁG.3