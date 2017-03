EXPORTAÇÃO programa é ligado ao Ministério da Indústria São José ganha núcleo para fomentar vendas ao exterior

REGIAO

- 04:38



SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

São José dos Campos ganhará, hoje, um núcleo operacional do Peiex (Programa de Qualificação para Exportação), ligado ao Ministério da Indústria e Comércio e dirigido pela Fundação Vanzolini, a primeira das fundações da USP (Universidade de São Paulo).

O núcleo irá funcionar no Parque Tecnológico de São José dos Campos, no distrito de Eugênio de Melo.

A missão do programa é orientar empresas interessadas em exportar.

Ele oferece um diagnóstico gratuito com o objetivo de apresentar soluções para melhorar o produto e a produtividade necessária para competir no mercado externo.

Para tanto, segundo a Fundação Vanzolini, as empresas interessadas precisam solicitar uma visita da equipe técnica do núcleo operacional em São José.

"Será aberta uma ficha de inscrição e o empresário passa a receber toda a orientação sobre como a empresa poderá se beneficiar com a participação no projeto", informou a Fundação, em nota.

Participação.

Segundo a entidade, os empresários devem participar das visitas dos técnicos extensionistas do Peiex nas verificações de procedimentos e controles existentes em todas as áreas da empresa.

Precisa frequentar também os encontros de capacitação para melhoria de gestão de processos e produtos. Esse trabalho de extensão é gratuito, segundo a Fundação.