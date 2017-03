EUA é líder de vendas para cidades da RMVale

REGIAO

Segundo maior comprador dos produtos feitos na RMVale, os EUA são o principal fornecedor da região. Em 2017, nos meses de janeiro e fevereiro, os americanos venderam 28,69% de tudo o que foi comprado pelas cidades no exterior, segundo dados do Ministério da Indústria Comércio Exterior e Serviços. As 21 cidades que comercializaram no estrangeiro em 2017 importaram R$ 3,2 bilhões no primeiro bimestre do ano, sendo R$ 943,1 milhões dos americanos. Eles estão bem à frente da Coreia do Sul, de quem as empresas do Vale importaram R$ 283 milhões. PÁG.7