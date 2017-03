Estudo de reforma segue sem avanços na Câmara de São José

REGIAO

Comissão formada para debater reforma administrativa não fez reunião e ainda não tem prazo final



O recuo da Câmara de São José dos Campos, ao anular a votação que garantiu sobrevida a 16 cargos com 'supersalários' na estrutura da Casa, está longe de encerrar a polêmica sobre o caso.



O pacote de ajustes do Legislativo, prometido há um mês, está na estaca zero. A comissão formada para estudar a reforma administrativa interna, criada em 7 de março, ainda aguarda a primeira reunião. E não há sequer uma data para conclusão das atividades.



Além disso, um projeto relacionado ao episódio ainda tramita no Legislativo e contribui para que o tema siga em evidência. O caso foi revelado por O VALE em 21 de fevereiro.



Ato. Tentando colocar ponto final na polêmica, a Mesa Diretora cancelou a votação do projeto que "revigorou" 16 cargos previstos para serem extintos na estrutura da Câmara de São José. O ato foi publicado no Boletim do Município da última sexta.



Juvenil reconheceu que a votação relâmpago do projeto, com apenas sete vereadores em plenário, contraria o artigo 88 do regimento interno da Casa, que exige quórum de ao menos 11 parlamentares.



Mas a decisão está longe de encerrar a polêmica. O vereador suplente José Luis Nunes (PSD) tenta convencer a Mesa Diretora a incluir na pauta seu projeto relacionado ao tema.



O autor diz que seu texto deixa clara a previsão de extinção dos 16 cargos. A matéria, porém, recebeu parecer contrário da assessoria jurídica. "Eu acredito que, mesmo com a anulação da votação, permanece a insegurança jurídica. O projeto que eu apresentei resolve boa parte do projeto. A ideia é mostrar à sociedade que a Câmara está fazendo o papel dela", afirmou Nunes.



Outro lado. Em nota, a Câmara disse que "todos os vereadores têm a prerrogativa de pedir a inclusão de seu projeto na pauta de votação". "Com relação a reforma administrativa da Câmara, a comissão responsável pela avaliação da estrutura administrativa já foi oficialmente constituída após publicação do ato da mesa no último dia 17. A agenda de trabalho será definida pela comissão. A previsão é que os estudos sejam concluídos ainda nesse semestre".



Supersalário: aprovação célere



O caso começou em 16 de fevereiro, quando uma votação relâmpago deu sobrevida a 16 cargos previstos para serem extintos na Câmara.



Projeto da Mesa Diretora, que não constava na pauta de votação, foi incluído às pressas, votado em apenas dois minutos e com apenas sete vereadores em plenário.

A extinção de cargos havia sido definida em resolução de outubro de 2013. As funções só deixariam de existir quando seus ocupantes deixassem o posto. Em novembro de 2013, uma nova resolução alterou a anterior.



O novo texto determinava que os cargos a serem extintos passariam, a partir de janeiro de 2014, a ser de provimento em comissão e ocupados somente por servidores concursados. Mas, em fevereiro deste ano, o projeto da Mesa "revigorou" cargos com prazo de validade.