Estudo 'antienchentes' está atrasado em São José

REGIAO

- 10:30

Plano Diretor de Macrodrenagem foi contratado em 2014, mas conclusão já sofreu duas prorrogações



João Paulo Sardinha

São José dos Campos

O rastro de destruição provocado pelas fortes chuvas que caíram em São José dos Cam pos, no começo desta semana, poderia ter sido evitado pelo poder público.



A conclusão do Plano Diretor de Macrodrenagem da cidade, instrumento para orientar a prefeitura na realização de obras antienchentes, está atrasado há mais de um ano. E, desde 2014, sofreu duas prorrogações no prazo de entrega.



A empresa VM Engenharia de Recursos Hídricos, responsável pela elaboração do estudo, no valor de R$ 1,1 milhão, agora só deve finalizar o trabalho em julho deste ano.



A administração já repassou à empresa R$ 380.357,27 desde a assinatura do contrato em novembro de 2014. Desse montante, R$ 327.701,89 foi pago na gestão do ex-prefeito Carlinhos Almeida (PT). O restante pelo governo Felicio Ramuth (PSDB).



O Plano, ao ser concluído, será uma ferramenta no combate às enchentes. Com ele, a administração poderá decidir com maior precisão quais as medidas necessárias para combater os alagamentos em cada um dos pontos afetados pelas fortes chuvas.



O estudo é financiado pelo Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos), em um convênio entre a Prefeitura de São José e o Estado.



Prorrogação. O contrato com a VM Engenharia de Recursos Hídricos foi assinado em novembro de 2014. O primeiro aditamento, de oito meses, aconteceu em março do ano passado.



Naquela ocasião, a empresa teria solicitado a ampliação do tempo de contrato para "finalização dos trabalhos de campo e demais levantamentos necessários para a conclusão do mapeamento, que vai detalhar todas as áreas alagáveis de São José".



Em outubro de 2016, quando venceu o prazo, houve novo aditamento. Agora, a empresa tem até julho deste para apresentar o Plano.



Outro lado. Por meio de nota, a Secretaria de Gestão Habitacional e Obras disse que "o prazo para entrega dos estudos é julho de 2017 e ainda estão em fase de desenvolvimento", afirmou.



Temporal alagou 480 casas na segunda



A chuva que castigou toda a região n o começo desta semana deixou ao menos 480 casas alagadas em São José dos Campos.



Os bairros mais atingidos, segundo a prefeitura, estão nas regiões sudeste (Jardim do Lago, Sítio Bom Jesus, ao lado do Residencial São Francisco, Residencial Cambuí, Vila São Benedito), central (Vila Corintinha) e leste (Sapê).



Atendimento. O Fundo de Solidariedade de São José está arrecadando doações da população em apoio às vítimas.



Estão sendo solicitados donativos, principalmente móveis, colchões, armários, eletrodomésticos, alimentos não perecíveis, água mineral, roupas, agasalhos, materiais de limpeza e produtos para higiene pessoal.