Estoque de vacina de febre amarela 'zerado' em Taubaté

- 11:18

Taubaté



Assim como São José dos Campos, Taubaté também teve seus estoques de vacina contra a febre amarela esgotados essa semana.



De acordo com a prefeitura do município, um novo lote emergencial será disponibilizado para o começo da semana que vem.



O governo afirma que 400 novas doses serão disponibilizadas na cidade -- elas serão pegas hoje, em São Paulo.



De acordo com a Secretaria de Saúde, a partir de segunda-feira a vacinação contra a Febre Amarela será feita de forma descentralizada. Antes, as doses eram aplicadas apenas no Pamo (Posto de Atendimento Médico de Odontológico) Cidade Jardim.



Agora, também será possível se vacinar em unidades no Parque Três Marias e no Mourisco.



Orientação. A imunização é indicada somente para as pessoas que residem ou viajarão para áreas endêmicas ou onde ocorrem surtos da doença, como noroeste de São Paulo e estados do Norte e Nordeste, além de Minas Gerais.



No Vale, por enquanto um caso da doença foi confirmado, em Ubatuba, onde o estoque também acabou: uma nova remessa, de 7.000 doses, deve ser entregue na segunda.



Em São José, o estoque também havia se esgotado, e a prefeitura disponibiliza a partir de hoje um novo lote de 3 mil vacinas. O horário de aplicação é das 10h às 16h.