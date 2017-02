Estado quer reduzir em 50% mortes em acidentes

REGIAO

TAUBATÉ

O governo do Estado quer reduzir pela metade o número de mortes no trânsito na RMVale

até 2020. Para tanto, irá repassar dinheiro às cidades com mais óbitos no trânsito para investimentos em segurança viária, contemplando obras, sinalização e programas de educação e prevenção. Em todo o ano passado, a região registrou 407 mortes no trânsito, 6,27% de aumento comparado a 2015, que fechou com 383 vítimas fatais. Na última quarta, o Estado assinou parcerias com 13 cidades, sendo três da região -- Guará, Pinda e Taubaté -- para repasse de recursos. PÁG.6