Estado investiga quadrilha por desvio de remédio na RMVale

REGIAO

08:33

Danilo Alvim

Taubaté



A Justiça condenou integrantes de uma quadrilha que desviava remédios disponibilizados pelo Estado para uso deles como anabolizante em diversas regiões paulistas, incluindo a RMVale.



O bando retirava de farmácias da rede pública um medicamento indicado para o tratamento de crianças que sofrem com problemas de crescimento. O material era vendido como anabolizante.



Além de Taubaté, a quadrilha também atuava nas cidades de Sorocaba, Campinas, Bauru, Franco da Rocha, Marília, Osasco, São Paulo, Mogi das Cruzes e Santos. A investigação foi realizada em conjunto pela equipe da CGA (Corregedoria Geral da Administração) do Estado e pela Polícia Civil.



"Nós conseguimos desbaratar uma verdadeira quadrilha de desvio e uso indevido de medicamento como anabolizante. É uma ação de polícia, de combate à corrupção e de saúde pública", declarou o corregedor Geral da Administração, Ivan Agostinho.



Três acusados foram condenados, em decisão da Justiça de Sorocaba, por associação criminosa e estelionato. Dois réus foram condenados a sete anos de reclusão no semiaberto -- Carlos Alberto Garcia e Cristina Regina da Silva -- e um outro a oito anos e dois meses no regime fechado -- Paulo Sérgio Escoalheira Júnior.



Apuração. A investigação foi instaurada pela CGA no dia 14 de janeiro, após servidores da CCTIES (Coordenadoria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos de Saúde) do Estado comunicarem conduta de fraude criminal e falsidade documental, para obtenção fraudulenta de medicamento.



Após a prisão em flagrante de três integrantes do bando, a CGA e a Polícia Civil constataram que os criminosos são moradores de Cidade Tiradentes, na zona leste da capital paulista, e eram chefiados por Francisco Jailson Caldas de Almeida, o Chiquinho, que está foragido. A apuração indicou ainda que os supostos criminosos não precisam do medicamento, mas usam documentos falsos para comprovar a necessidade e pedir que os cofres públicos pagassem o tratamento.



Hoje, estão sendo investigados 83 pacientes (todos falsos) em um total de 22.269 prescrições, das quais a Saúde já havia entregue 18.582. O prejuízo aos cofres do Estado já efetuado é de R$ 2,1 milhões.