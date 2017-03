ESTACIONAMENTO perícias deixaram de ser realizadas em outubro, e só foram retomadas essa semana Vaga especial: 1.700 aguardam na fila

REGIAO

- 04:36



SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

A fila para emissão de carteirinhas de gratuidade no transporte público e em vagas especiais de estacionamento chega a ter 1.700 pessoas em São José.

O serviço, destinado a idosos e pessoas com deficiência, havia sido interrompido em outubro do ano passado. A retomada das perícias só aconteceu no começo desta semana.

A Secretaria de Mobilidade Urbana diz que a paralisação, iniciada no ano passado, foi motivada por atraso nos repasses destinados à empresa prestadora do serviço.

"Gerou-se uma fila de 1.700 pessoas aguardando perícia. Agora, conseguimos fechar parceria com a Secretaria de Saúde para usar médicos da própria rede para zerar a fila. Antes, os médicos eram contratados. O que mais chateia é que é um serviço que atinge diretamente a população", afirmou o secretário de Mobilidade Urbana, Paulo Guimarães.

Acesso Livre.

O serviço é feito na unidade 'Acesso Livre', na Galeria Pedro Rachid, no centro de São José. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h.

No local, são feitos cartões de isenção em ônibus para pessoa com deficiência e idosos, além de cartão de estacionamento em vaga especial para deficientes e idosos.