Ensino público da região leva 'bomba' em avaliação

Oito em cada 10 alunos deixam o Ensino Fundamental sem ler ou fazer contas adequadamente no Vale



Oito entre cada 10 alunos que chegam ao final do Ensino Fundamental nas cidades da RMVale

, em escolas públicas, não sabem adequadamente o português e a matemática. Eles saem do ciclo básico com deficiências em leitura, compreensão de texto e resolução de problemas matemáticos. A constatação é da plataforma QEdu, e que analisou os dados da Prova Brasil 2015 para cada cidade do país. Os 39 municípios da região foram reprovados na qualidade do ensino público avaliado no ano final do Ensino Fundamental, em escolas municipais e estaduais. Dos 20 mil alunos no 9º ano do Fundamental, que fizeram a Prova Brasil, 6,6 mil aprenderam adequadamente o conteúdo de português e 3,5 mil o de matemática. PÁG.3