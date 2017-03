Ensino infantil sofre com a falta de materiais

REGIAO

A distribuição de material escolar aos alunos do ensino fundamental da rede, em São José dos Campos, foi concluída no início deste mês. As crianças da educação infantil, porém, ainda enfrentam problemas com itens usados em sala de aula.



Diretoras de três escolas municipais ouvidas por O VALE reclamam que materiais estão em falta no estoque da Secretaria de Educação. O fato é negado pelo comando da pasta.



A compra do kit escolar, no atual governo, contemplou apenas os 39.514 alunos do ensino fundamental.



Os 26 mil alunos do ensino infantil utilizariam itens do estoque da Secretaria de Educação, que estavam na ata de preços feita pelo governo Carlinhos Almeida (PT).

Para as crianças, haveria papel colorido, sulfite, cola, pincéis, giz de cera, caneta hidrográfica, lápis de cor, tesoura, fita crepe e fita colorida. Mas, agora, diretoras reclamam da falta de parte desses itens.



Outro lado. A Prefeitura de São José, por meio de nota, informou que "na Educação Infantil, pelas características da faixa etária atendida, o material escolar é de uso coletivo, sendo utilizado de forma compartilhada por todos os alunos", declarou.



"O material necessário ao desenvolvimento das atividades fica disponível no almoxarifado da Secretaria de Educação e Cidadania. As escolas são abastecidas mensalmente de acordo com o número de alunos atendidos. Caso haja necessidade, a diretora pode requisitar uma quantidade maior ou outros materiais disponíveis", concluiu.



Para o ensino fundamental, o governo comprou material a um custo de R$ 1,2 milhão. A prefeitura, que previa desembolsar até R$ 1,587 milhão com a compra, conseguiu baixar esse valor em 24,3%. A licitação foi realizada por processo de pregão presencial.