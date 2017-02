Empresas pedem tarifa de até R$ 4,97 em São José

REGIAO

- 03:36



SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

As três empresas do transporte coletivo de São José protocolaram pedido de revisão da tarifa do ônibus urbano do município. O aumento pode chegar a 30%, saltando dos atuais R$ 3,80 para R$ 4,97. Se esse valor for aprovado, São José passará a ter a segunda tarifa mais cara do Brasil, atrás apenas de Brasília (R$ 5) e à frente de Campinas (R$ 4,50). A Secretaria de Mobilidade Urbana vai analisar as planilhas apresentadas pelas três empresas do transporte público de São José.O último reajuste tarifário aconteceu em janeiro do ano passado, indo de R$ 3,40 para R$ 3,80. PÁG.3