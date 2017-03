Empresa nega o sobrepreço no caso do 'Parquinho de Ouro'

REGIAO

- 10:00

Bras-Móvel diz que valores cobrados da prefeitura são explicados pela qualidade do produto e ainda pelo serviço prestado



Redação

Taubaté



Envolta no polêmico caso conhecido como 'Parquinho de Ouro', a Bras-Móvel, empresa com sede em Jacareí, negou que o contrato celebrado com o governo Ortiz Junior (PSDB) em julho de 2015, por R$ 285 mil, tenha sido superfaturado.



Segundo a empresa, a diferença entre os valores cobrados da Prefeitura de Taubaté e os praticados no mercado são explicados pela qualidade do produto vendido e também o serviço prestado.



No caso dos produtos, como ficarão expostos em área pública e serão usados por número maior de pessoas, o material seria diferente. "É um produto mais robusto", justificou o gerente da Bras-Móvel, Fabio José dos Santos, após ser questionado pela reportagem.



A empresa alegou ainda que para consumidores comuns é vendido o brinquedo em si. No caso da prefeitura, o serviço consistiu também limpeza e cercamento da área e a instalação.



"É diferente. Tem que fazer canteiro de obra, documentação, contratar engenheiro, executar dentro do escopo definido pela Caixa Econômica Federal. Senão, a gente não recebe", afirmou Santos. "Existe também uma garantia. Se o equipamento quebra, somos obrigados a trocar, sem cobrar nada. O processo de compra foi da maior transparência possível", completou.



Preços. Os brinquedos para playground foram adquiridos para três parques municipais: o Horto Municipal, o Parque do Jardim das Nações e o Parque Monteiro Lobato. O valor da compra foi de R$ 285 mil, sendo R$ 243,7 mil do Ministério do Turismo e R$ 41 mil da prefeitura, responsável pela contratação.



Os indícios de superfaturamento foram apontados inicialmente por moradores.

Em fevereiro desse ano, um deles cotou na mesma empresa dois dos produtos. O escorregador, que foi adquirido por R$ 5.522, pela prefeitura, foi encontrado por R$ 1.450, uma diferença de 280%.



Já a gangorra, que custou R$ 3.042 ao município, foi encontrada a R$ 1.190 (+155%).

Em denúncia ao Ministério Público Federal, a vereadora Loreny (PPS) apontou outros casos de diferença entre o preço do contrato e o encontrado em sites de venda na internet.



O muro de escalada foi comprado por R$ 27.250 pela prefeitura, mas um semelhante pode ser adquirido por R$ 10.500 na internet (+159%). "Aparentemente é um produto simples, mas não é. Para nossa empresa, só o custo da estrutura é de R$ 14.000 mil. Tendo que adicionar 22% de imposto, quanto eu deveria cobrar por ele?", questionou o gerente da Bras-Móvel.



Santos alegou ainda outros gastos adicionais. "Nós tivemos que contratar também caminhão Munck para transportar tudo isso. Só a diária dele é R$ 1.500", justificou.



Em diligência, prefeitura viu 'divergência'



Após a denúncia do morador repercutir nas redes sociais, o prefeito Ortiz Junior determinou a abertura de uma sindicância para apurar o possível superfaturamento.



Na portaria em que determinou a abertura da sindicância, o tucano reconheceu que uma diligência realizada pela Secretaria de Administração e Finanças "apontou divergência entre o preço praticado no mercado, com o preço pago pela municipalidade para os equipamentos", mas a prefeitura não informou quais foram os preços encontrados pela diligência no mercado.



A sindicância tem prazo inicial de 60 dias, que pode ser prorrogado por mais 60 dias, para apurar as possíveis irregularidades e eventuais responsabilidades funcionais.



MPF. Na semana passada, a vereadora Loreny pediu que o Ministério Público Federal investigue o possível superfaturamento, já que a maior parte da verba usada na compra veio do governo federal, por meio de convênio com o Ministério do Turismo.