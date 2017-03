Empresa descarta ter preços acima do mercado

REGIAO

- 04:38



TAUBATÉ

Envolta no polêmico caso conhecido como 'Parquinho de Ouro', a Bras-Móvel, empresa com sede em Jacareí, negou que o contrato celebrado com o governo Ortiz Junior (PSDB) em julho de 2015, por R$ 285 mil, tenha sido superfaturado. Segundo ela, a diferença entre os valores cobrados da Prefeitura de Taubaté e os praticados no mercado são explicados pela qualidade do produto vendido e também o serviço prestado. No caso dos produtos, como ficarão expostos em área pública e serão usados por número maior de pessoas, o material seria diferente. PÁG.5