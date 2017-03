Embraer tem alta e fecha 2016 com lucro de R$ 585,4 milhões

REGIAO

09:00

Empresa de São José dos Campos teve lucro de R$ 585,4 milhões em 2016, número 142% superior ao que foi registrado em 2015. Os dados foram divulgados ontem. No ano passado, foram entregues 225 aviões



Xandu Alves

São José dos Campos



Mesmo enfrentando um ano difícil no mercado internacional de aviação, principalmente no segmento executivo, a Embraer encerrou 2016 com o maior volume de entrega de aeronaves dos últimos seis anos.



No ano passado, a fabricante entregou 225 aeronaves, sendo 108 da aviação comercial e 117, da executiva --73 jatos leves (Phenom 100 e 300) e 44 grandes (Legacy 450, 500 e 650 e Lineage 1000). O volume é o terceiro maior desde 2000.



Perde para 2010, quando a companhia entregou 244 aviões (100 da aviação comercial e 144 da executiva) e 2009, com 237 aeronaves entregues (122 da aviação comercial e 115 da executiva).



Lucro. E os bons resultados não param por aí. Em 2016, a Embraer registrou um lucro líquido de R$ 585,4 milhões, mais do que o dobro do lucro obtido no ano anterior, de R$ 241,6 milhões --alta de 142,3%.



Um dos impactos positivos no balanço financeiro da companhia, apresentado ontem por audioconferência, foi o resultado do último trimestre de 2016. No período, a fabricante de aviões registrou lucro líquido de R$ 648,3 milhões, alta de 52,25% comparado ao resultado dos últimos três meses de 2015, com R$ 425,8 milhões.



Reversão. Com isso, a companhia reverteu prejuízo de R$ 337,3 milhões que teve no segundo trimestre do ano passado, além de projetar números favoráveis para 2017. A receita líquida da companhia atingiu R$ 21,4 bilhões no ano passado, superior às estimativas da Embraer.



Para 2017, a expectativa é de uma receita líquida de US$ 5,7 a US$ 6,1 bilhões, na faixa de R$ 20 bilhões, dependendo do valor do dólar. Para isso, espera entregar até 227 jatos, sendo 102 na aviação comercial e 125, na executiva.



Azul vai ser a primeira a ter os novos jatos



A Embraer anunciou ontem que a companhia Azul Linhas Aéreas Brasileiras, operadora com a maior frota de jatos E195 da atual geração de jatos comerciais da fabricante no mundo, será a primeira empresa aérea a operar o novo E195-E2.



Trata-se do maior avião projetado e fabricado no país. O modelo foi apresentado ao público, pela primeira vez, na última terça-feira, em São José.



O contrato da Azul com a Embraer é para até 50 aviões, sendo 30 pedidos firmes e 20 direitos de compra. Se todas as opções forem confirmadas, o valor total do contrato pode passar de US$ 3 bilhões.



No total, a nova aeronave já conta com 90 unidades vendidas no mundo, valor que supera US$ 5,5 bilhões.