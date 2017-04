Embraer entrega 33 aviões e tem queda de 25% no trimestre

REGIAO

- 09:51

Até o último dia 31 de março, a empresa tinha US$ 19 bilhões em pedidos firmes, contra US$ 21,9 bilhões no ano passado

Redação

São José dos Campos

A Embraer, de São José dos Campos, entregou 33 aviões no primeiro trimestre de 2017 para o mercado de aviação comercial nos Estados Unidos, Europa e China. Segundo dados divulgados ontem pela empresa, foram, no total, 18 jatos comerciais e 15 executivos.

Os números mostram uma queda em relação ao mesmo período do ano passado, quando a fabricante da região vendeu 44 jatos ao todo, sendo 21 jatos comerciais e 23 para a aviação executiva, uma queda de 25% nas vendas.

No dia 31 de março, a carteira de pedidos firmes a entregar (backlog) totalizava US$ 19,2 bilhões. No ano passado, eram US$ 21,9 bilhões no mesmo período. Nos primeiros três meses de 2017, a Embraer entregou, entre os jatos comerciais, 16 modelos do E175 e outros dois modelos do aviação E195.

Na área dos jatos executivos, foram entregues 11 jatos leves e quatro jatos pesados (três Phenom 100, oito Phenom 300, um Legacy 450, um Legacy 500, um Legacy 650 e um Lineage 1000). O período também marcou a entrega do primeiro jato Phenom 100EV para um cliente não revelado dos Estados Unidos. Evolução do Phenom 100, que chegou ao mercado em 2008, o 100EV oferece um desempenho superior com novos aviônicos e motores modificados.

Parcerias. Também foi anunciado no trimestre que a Widerøe, maior companhia aérea regional da Escandinávia, será a primeira companhia aérea do mundo a receber o novo avião E190-E2, o primeiro integrante do E-Jets E2. Como operadora de lançamento do modelo, a Widerøe receberá o primeiro avião no primeiro semestre de 2018.

Já a Azul Linhas Aéreas, operadora com a maior frota de jatos E195, foi anunciada como a primeira empresa aérea a operar o E195-E2. O contrato da Azul com a Embraer é para até 50 aviões, sendo 30 pedidos firmes e 20 direitos de compra.