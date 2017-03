Embora sejam maioria, mulheres ainda lutam por espaço no Vale

REGIAO

- 09:45

Elas ainda são a minoria quando o assunto é salário, cargos e espaço na política das cidades da região



Caíque Toledo

São José dos Campos



As mulheres são maioria na população das 39 cidades da Região Metropolitana do Vale do Paraíba. Mas ainda buscam aumentar o espaço de sua representatividade.



O público feminino registra cerca de 50,8% dos 2,4 milhões de habitantes da RMVale, e, de acordo com o último censo detalhado divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 18 cidades possuem mais mulheres do que homens -- incluindo São José, Taubaté e Jacareí.



Elas, no entanto, ainda são minoria em termos de salário, cargos e espaço na política -- e sofrem com uma rede de proteção precária.



Política. Apesar de elas serem maioria na região, isso não é mostrado no cenário político. Das 39 cidades da RMVale, apenas cinco são comandadas por mulheres.



Nas eleições do ano passado, somente 13% dos candidatos na disputa por prefeituras eram do sexo feminino.



De 172 candidatos às prefeituras da região em outubro de 2016, 22 eram mulheres, e cinco foram eleitas: Daniela (PSD), em Monteiro Lobato; Dona Lurdinha (PPS), em Natividade da Serra; Teca Gouvêa (PSD), em Piquete; Drica (PR), em Potim; e Ana Lúcia Bilard (PSDB), em São Luiz do Paraitinga.



Segundo o IBGE, elas governam para uma população estimada de 58.973 pessoas -- a RMVale tem mais de 2,4 milhões de habitantes.



Risco. A lei Maria da Penha completou 10 anos em 2016, mas sua funcionalidade ainda engatinha na região.



Das 39 cidades da RMVale, apenas São José dos Campos tem um abrigo para atendimento e acolhimento de mulheres em situação de violência, e apenas dez possuem delegacias especializadas de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher (são elas Campos do Jordão, Caraguatatuba, Cruzeiro, Guaratinguetá, Jacareí, Pindamonhangaba, São José dos Campos, São Sebastião, Taubaté e Ubatuba).



De acordo com dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública do Estado, a região registrou 549 estupros em todo o ano de 2016. E, este ano, o número começou em alta: em janeiro, foram 60 casos em toda a RMVale, contra 55 do mesmo mês do ano passado.



Elas trabalham 7,5 horas a mais



As mulheres trabalham, em média, 7,5 horas a mais que os homens por semana devido à dupla jornada, que inclui tarefas domésticas e trabalho remunerado. Apesar da taxa de escolaridade das mulheres ser mais alta, a jornada também é.



Os dados estão destacados no estudo Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça, divulgado na segunda-feira pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada). O estudo é feito com base em séries históricas de 1995 a 2015 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE.



Em 2015, a jornada total média das mulheres era de 53,6 horas e a dos homens, de 46,1 horas. Em relação às atividades não remuneradas, a proporção se manteve quase inalterada ao longo de 20 anos: mais de 90% das mulheres declararam realizar atividades domésticas; os homens, 50%.